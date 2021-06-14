إريكسن متحدثاً للمرة الأولى عقب الحادثة: أنا بخير ولن أستسلم

العالم توقف بسبب الدنماركي

تحدث كريستيان إريكسن للمرة الأولى منذ واقعة سقوطه في لقاء الدنمارك وفنلدنا ونقله للمستشفى بسبب تعرضه لأزمة قلبية فقد على إثرها الوعي.

نجم إنتر سقط مغشياً عليه مع نهاية الشوط الأول في أرضية الميدان، ليتدخل الجهاز الطبي لإنعاشه، ثم تم نقله للمشفى حيث استعاد الوعي.

ماذا قال إريكسن في حديثه للمرة الأولى منذ الأزمة؟

وتحدث إريكسن مع "لاجازيتا" عبر وكيله قائلاً: "أنا بخير، شكراً لكم، لن أستسلم، أشعر بأنني أفضل".

وأردف: "أريد أن أفهم ما حدث معي، أريد أن أشكركم جميعاً على ما قمتم به لي".

ماذا قال وكيل إريكسن عن ما حدث في لقاء فنلندا؟

الوكيل مارتين شوتس تحدث أيضاً مع "لاجازيتا": "هو بخير الآن، تحدث مع الزملاء في المنتخب ومزح وضحك، تحدثت معه وهو في حالة طيبة".

وأكمل: "نريد أن نفهم ما حدث وهو أيضاً، الأطباء يعملون على ذلك، ولكن هذه المحنة جعلته يدرك مدى الحب الذي يتمتع به".

وأتبع: "وصلته رسائل من العالم أجمع، ولكن تلك التي أثرت فيه أكثر من الأخرى رسائل عالم إنتر، الزملاء أو الجمهور".

وختم: "هو يرتاح الآن مع العائلة، وسيستمر في المستشفى، ولكن يريد أن يشجع فريقه أمام بلجيكا".

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