إريكسن عن ديربي ميلانو: أجواء لا تجدها في الدوري الإنجليزي

هكذا تحدث القادم من توتنهام بعد النصر المظفر على غريم المدينة

اختلطت مشاعر الوافد الجديد على إنتر كريستيان إريكسن، بعد الفوز على غريم المدينة ميلان بريمونتادا مذهلة بنتيجة 4-2 في سهرة الأمس التي جمعتهما على ملعب "جوسيبي مياتزا".

وقال لاعب توتنهام السابق لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "كانت تجربة رائعة. الشوط الأول كان حزينًا، لكن الطريقة التي فزنا بها كانت لا تصدق، ولهذا غادرت الملعب بابتسامة عريضة على وجهي".

وعن أجواء الملعب والمباراة "من الواضح أن الجماهير أعدت لهذه الكوريغرافيا –فن الرقص- الضخمة. أنت لا تجد مثل هذه الأجواء في الدوري الإنجليزي، ويرجع ذلك جزئيًا لعدم السماح لهم بذلك".

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وتابع "هنا تشعر أن الجماهير تدفعك من لحظة وصولك إلى حافلة الفريق، يضعون أيديهم على جانب السيارة، وهذا يجعلك تشعر بشغفهم وتفهم جيدًا مدى أهمية هذه المباراة".

وتحدث عن تأثيره على نتيجة المباراة بعد مشاركته كبديل وتصويبته القوية التي ارتدت من العارضة، قائلاً "نظرت إلى مارسيلو بروزفيتش الذي أخبرني أن أذهب إليه، وقد سددت بشكل جيد، لكن ليس بما فيه الكفاية، لأنها لم تسير كما أردت".

وأضاف "ارتطام الكرة في العارضة ليست كابوس، بل لحظة محبطة، ولو تمت كما أردت، لتضاعفت النشوة، دائمًا يبقى للأهداف مذاق آخر".

الجدير بالذكر أن انتصار إنتر أعاده إلى صدارة الدوري الإيطالي، بالوصول للنقطة الـ54، متقدمًا على بطل السنوات الماضية يوفنتوس بفارق الأهداف فقط، بعد تعثر كريستيانو رونالدو ورفاقه أمام فيرونا بنتيجة 1-2 مساء السبت.