إرلينج يكسر رقمًا صامدًا منذ 90 عامًا

عبر النجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، بطريقة مبتكرة عن استعداده لاستقبال طفله الأول في أحد الليالي الساحرة بمدينة أوسلو.

وعاش هالاند ليلة سعيدة، أمس الخميس، عندما سجل هدفين في فوز منتخب النرويج على ضيفه سلوفينيا (3-0) في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبفضل هدفي الأمس وصل هالاند إلى الهدف رقم 34 في مسيرته الدولية، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب النرويج، محطمًا رقم اللاعب الراحل يورجن يوف، والذي ظل صامدًا لمدة 90 عامًا منذ 1934.

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لكن السعادة الحقيقية التي يعيشها هالاند، كشف عنها بعد المباراة بصورة على حسابه في منصة "إنستجرام"، عندما وضع الكرة تحت قميصه ووضع أصبعه الإبهام في فمه مع تعليق "طفل قريبًا"، في إشارة إلى استعداده لاستقبال طفله الأول.

ويمكن لهالاند (24 عامًا)، أن يضاعف من حصيلة أهدافه القياسية مع النرويج، عندما يحل أحفاد "الفايكنج"، ضيوفًا على منتخب النمسا، الأحد المقبل في فيينا، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.