بلفظ خارج .. نجم مانشستر سيتي يخرج عن شعوره بسبب "كرات الهاتريك" لإرلينج هالاند!

شاهد ما فعله زميل هالاند على كرة الهاتريك

عبر أحد نجوم مانشستر سيتي عن غضبه بطريقة كوميدية، من حصول زميله النرويجي إرلينج هالاند مهاجم الفريق على كرة للمباراة الثانية على التوالي، بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" في مرمى وست هام يونايتد.

ونجح هالاند في تسجيل الهاتريك رقم 8 له بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال 69 مباراة فقط، كما أنه وصل إلى 70 هدفًا.

وكما هو المتبع، حصل هالاند على كرة المباراة بعد الهاتريك، ليتوجه إلى زملائه في السيتي، ويطلب منهم توقيعهم عليها، للاحتفاظ لها.

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ولكن أحد زملائه بالفريق قام بالتوقيع بلفظ خارج على الكرة بشكل ساخر، بسبب كثرة توقيعه على كرات هالاند خاصة بعدما حصل على الكرة للمباراة الثانية على التوالي.

يُذكر أن هالاند أصبح أول لاعب يُسجل هاتريك مرتين في أول 3 مباريات لفريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فعلها قبله بول جيويل مع برادفورد موسم 1994-95.