حان الوقت لبيع هالاند .. 4 إستراتيجيات ذهبية لمرحلة الحسم في فانتازي الدوري الإنجليزي

كيف تعوض العملاق النرويجي؟

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دخلت مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية إلى مرحلة الحسم، مع اقترابنا على نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، والذي تنتهي معه المسابقة، على أن يتم إعلان الفائزين في مطلع يناير/ كانون الثاني من العام الجديد.

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ولأن مرحلة الحسم تشهد إثارة مضاعفة، وتنافسًا كبيرًا، فسوف نقدم لكم هنا 4 إستراتيجيات ذهبية، يمكن أن تساعدك لاقتناص الكثير من النقاط والوصول إلى قمة جدول الترتيب.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

أولا: جمع هذا الثلاثي

أهم شيء الآن في فانتازي الدوري الإنجليزي، هو الجمع بين الثلاثي الأكثر حصولا على النقاط في اللعبة، وهم بالترتيب: محمد صلاح نجم ليفربول (123 نقطة)، وكول بالمر لاعب وسط تشيلسي المتألق (106 نقاط)، وبوكايو ساكا جناح أرسنال (87 نقطة).

هذا الثلاثي سيكون عاملا رئيسيًا في جلب النقاط خلال مرحلة الحسم، فيما تبقى من مباريات حتى نهاية المسابقة.

ثانيًا: بيع هالاند

الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، وهداف مانشستر سيتي، يأتي في المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين حصولا على النقاط باللعبة برصيد 83 نقطة، لكنه سجل 3 أهداف فقط في آخر 10 جولات، وكانت هي كل ما ساهم به خلال تلك الفترة.

نعلم تمامًا أن هالاند قد ينفجر مجددًا في أي لحظة، لكن هذا الانفجار لن يفيدك في مرحلة الحسم إن حدث، لأن ملكية هالاند واصلت التراجع، كما أن بيعه ضروري لكي تستطيع الجمع بين الثلاثي السابق الذي أشرنا إليه في الإستراتيجية الأولى.

ثالثًا: طريقة تعويض هالاند

لكي تأمن تمامًا من أي ضرر قد يحدث من عملية التخلص من هالاند، فيجب عليك ضم اثنين من بين الثلاثي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وأولي واتكينز هداف أستون فيلا، ودومينيك سولانكي مهاجم توتنهام، ويمكن أن يكون مهاجمك الثالث في خط الهجوم هو جيمي فاردي من ليستر سيتي، أو إيفانيلسون من بورنموث.

رابعًا: الدفاع

أبرز المدافعين في فترة الحسم، هم عناصر ليفربول وأرسنال وتشيلسي، من الأول ننصح بضرورة الاعتماد على ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يعود من الإصابة بفورمة رائعة ومساهمات هجومية منتظرة إلى جانب احتمالات الكلين شيت.

ومن أرسنال يمكن الاعتماد على تيمبر كعنصر أقل في السعر، وفي تشيلسي أبرز خيارين هما ليفي كولويل ومارك كوكوريلا.

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