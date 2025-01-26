أخطأ في اسمه .. احتفال إرلينج هالاند بتألق عمر مرموش مع مانشستر سيتي يثير السخرية!

هالاند يكتب اسم مرموش بشكل خاطئ!

حرص النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على الاحتفال بالظهور الأول للنجم المصري عمر مرموش مع فريقه الجديد، خلال مباراة تشيلسي.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليظهر بشكل أساسي مع فريقه بعد أيام قليلة من انضمامه للسيتي.

وبعد المباراة، نشر مرموش عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له بقميص مانشستر سيتي خلال المباراة، معلقًا عليها: "يشرفني الظهور لأول مرة لي مع مانشستر سيتي، والحصول على 3 نقاط كبيرة".

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ورد هالاند على صورة مرموش بطريقة أثارت السخرية أخطأ فيها في اسمه حيث قال: "رائع يا مهموش"، وهو ما جعل متابعي النجم المصري.

وظهر مرموش بشكل طيب في المباراة الأولى له مع مانشستر سيتي، حيث نجح في تشكيل الخطورة على مرمى تشيلسي في أكثر من مرة، كما سجل هدف ولكن لم يُحتسب بداعي التسلل.

وأشاد إرلينج بمستوى مرموش بعد المباراة، حيث علق: "لقد رأيته في الدوري الألماني، وسيكون من الرائع اللعب معه، فهو يتمتع بشيء مميز، وأتطلع للعب معه وسيكون وقتًا جيدًا".