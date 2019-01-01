إدارة ميلان في انتظار إبراهيموفيتش

الروسونيري يأمل في الحصول على توقيع السويدي زلاتان

أكد ريكي ماسارا، المدير التنفيذي لنادي ميلان، أن إدارة الفريق في انتظار زلاتان إبراهيموفيتش حتى يقييم الخيارات المطروحة أمامه وبعدها يتخذ قراره.

وارتبط اسم المهاجم السويدي بالعودة، إلى الروسونيري من جديد، بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس الأمريكي بنهاية الشهر الجاري.

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وقال ماسارا في تصريحات تلفزيونية: "لا توجد أخبار حالياً حول صفقة إبراهيموفيتش، لأنه لا توجد مفاوضات حقيقية، اللاعب يقوم حالياً بتقييم الخيارات المطروحة أمامه ونحن نفعل ذلك، نحن ننتظر".

وواصل: "نحن لا ننوي طرح كريشتوف بيونتيك للبيع خلال يناير القادم، لدينا ثقة فيه وكذلك المدرب اللاعب يعمل بشكل رائع، ونحن متأكدون من عودته للتسجيل قريباً".

وحول ارتباط بونافينتورا بالانضمام إلى فيورنتينا قال المدير التنفيذي للفريق: " بونافينتورا فرد في عائلة ميلان منذ سنوات، نحن سعداء بعودته إلى لياقته البدنية بعد فترة طويلة من الراحة".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز التاسع حالياً في جدول الدوري برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب المركز السابع.