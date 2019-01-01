إدارة شباب أهلي دبي تُقيد الفلسطيني أحمد اليماني

صدق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على قيد اللاعب أحمد اليماني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نجحت شركة شباب الأهلي لكرة القدم في إتمام إجراءات قيد اللاعب الفلسطيني أحمد اليماني في قائمة الفريق الأول.

وجاء قيد اللاعب الفلسطيني ضمن شروط التعاقد مع اللاعبين المقيمين في الإمارات، والذي أعلن عنه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مؤخراً.

وصدق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على قيد اللاعب أحمد اليماني، ضمن قائمة نادي شباب الأهلي الإماراتي.

تصنيف منتخب الإمارات لشهر فبراير:

- عالميًا : 67

- آسيويًا : 6

- خليجيًا : 2

⚪️🔴 تقدم 12مركز برصيد1355 نقطة pic.twitter.com/l5hONkoaEf — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019

وأكملت إدارة النادي إجراءات قيد اللاعب وفقاً للشروط الجديدة، التي تسمح بالتعاقد مع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، في حال امتلاكهم إقامة في الدولة، مع إلغاء شرط إقامتهم لمدة ثلاث سنوات.

يُذكر أن اللاعب الفلسطيني، اليماني يبلغ من العمر 19 عاماً، ويلعب في مركز الجناح وصناعة اللعب، وسبق ان لعب للنادي الأهلي بمسماه القديم.