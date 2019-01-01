إدارة تشيلسي تجري اجتماعاً عاجلاً لحسم مستقبل ساري

مستقبل المدرب الإيطالي مع البلوز قد ينتهي بسبب النتائج السيئة على المستوى المحلي الفترة الأخيرة

تعقد إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، اجتماعاً عاجلاً،مساء اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة مستقبل مدرب الفريق الحالي ماوريسيو ساري.

تشيلسي تعرض للعديد من الصدمات في الفترة الأخيرة، في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي والبريميرليج.

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خسارة فادحة من مانشستر سيتي بسداسية نظيفة بالدوري، وسقوط على ستامفورد بريدج 2/0 في دور الـ16 لبطولة الكأس.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أكدت انعقاد اجتماع عاجل في تشيلسي لبحث الأزمة الحالية.

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يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨



بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

ويرأسه رومان أبراموفيتش مالك النادي، الذي بدأ يشعر بالقلق بسبب المستوى والنتائج المخيبة للفريق هذا الموسم.

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ويأتي ذلك رغم تلبية الإدارة لمطالب ساري في الميركاتو الشتوي الماضي، بضم المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

الساعات القليلة القادمة ستشهد حسم مصير ساري، سواء بمنحه فرصة جديدة او التخلي عن خدماته.

البلوز يحتلون حالياً المركز السادس بجدول البريميرليج بـ50 نقطة، بينما يلعب في دور الـ32 بالدوري الأوروبي أمام مالمو السويدي.

ويمتلك الفريق فرصة الفوز ببطولة هذا الموسم، عندما يلاقي مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.