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إدارة الوصل توافق على رحيل حسن العبدولي وتبحث عن مدير فني جديد

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المدير الفني الوطني قد تقدم بالاستقالة من قيادة نادي الوصل عقب الخروج من منافسات بطولة كأس الخليج العربي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الوصل الإماراتي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبول استقالة المدير الفني حسن العبدولي التي قدمها لمجلس إدارة النادي.

الحساب الرسمي لنادي الوصل قال : "مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم يقبل الاستقالة التي تقدم بها مدرب الفريق الأول حسن العبدولي، ويتوجه بالشكر له على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية".

وأضاف الحساب : "تعكف لجنة الكرة في الفترة الحالية على دراسة عدد من السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة من السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة".

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وكان المدير الفني الوطني قد تقدم بالاستقالة من قيادة نادي الوصل عقب الخروج من منافسات بطولة كأس الخليج العربي.

وخرج الوصل أمام نادي النصر من ربع نهائي كأس الخليج العربي، عقب الخسارة بركلات الجزاء في المباراة التي جمعت الفريقين أمس.

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