إدارة الوداد ترسل دعوة لعموتة قبل مواجهة الترجي

عموتة كان صاحب آخر إنجاز للوداد في البطولة الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أرسل مجلس إدارة نادي الوداد، دعوة إلى الحسين عموتة المدير الفني السابق، لحضور مباراة الفريق أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الوداد أمام الترجي، في ذهاب نهائي البطولة يوم الجمعة القادم على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وكان عموتة المدير الفني للفريق المغربي، في عام 2017 عندما حقق الفريق البطولة، حينها على حساب الأهلي المصري.

ورحل عموتة، عن صفوف الفريق بعد تراجع النتائج، بالإضافة إلى مشاكله مع رئيس النادي، والتي انتهت بحكم محكمة منحه تعويضاً مالياً قدره 600 ألف دولار.

وأرسلت إدارة وداد الأمة أيضاً دعوة حضور النهائي، للويلزي جون تشاك المدير الفني للفريق منذ أربعة مواسم، بعد ارتباطه بالفريق وزيارته في الكثير من المناسبات.

ومن المنتظر أن تكون مباراة الإياب بين الترجي والوداد، يوم الجمعة 31 مايو الجاري، على الملعب الأوليمبي في رادس.