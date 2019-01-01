إدارة الوحدة تُجهز عرضًا للشباب من أجل عقد حسان تمبكتي

عقد اللاعب المعار حاليًا لنادي الوحدة صخرة الدفاع الدولي حسان تمبكتي

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الوحدة السعودي تسعى للتعاقد مع اللاعب حسان تمبكتي لاعب نادي الشباب المُعار لكبير مكة خلال الموسم الحالي.

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني دانيال كارينيو مدرب الوحدة وافق على فكرة التفاوض مع نادي الشباب لشراء عقد اللاعب المعار حاليًا لنادي الوحدة صخرة الدفاع الدولي حسان تمبكتي.

ويأتي هذا الموقف على خلفية المستويات المتميزة التي قدمها اللاعب مع ناديه الحالي الوحدة، وكذلك حضوره المميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

التقارير أكدت أن إدارة النادي تضع مهاجم الوحدة أحمد عبده؛ كخيار للتبادل مع نادي الشباب، في حال موافقة إدارة البلطان على عقد صفقة تبادلية.

وظهر حسان بشكل رائع رفقة الأخضر السعودي في بطولة خليجي 24 التي أقيمت في قطر منذ أيام، وحققها المنتخب البحريني على حساب الأخضر.

وكانت إدارة الشباب قد وافقت على إعارة اللاعب حسان تمبكتي إلى نادي الوحدة عقب الموافقة على تجديد تعاقده مع النادي.

يُذكر أن حسان تمبكتي، مثل المنتخبات السنية في جميع الفئات؛ حيث كان قائدًا لأخضر الشباب المتوج العام الماضي بكأس آسيا تحت 19 عامًا، كما مثل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في مونديال الشباب ببولندا.