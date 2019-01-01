إدارة الهلال تُقرر تأجيل حسم مصير عموري
ماجد جزر فيسبوك تويتر
قالت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال السعودي، إن الإدارة قررت تأجيل حسم موقفها من مصير اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري".
وتستهدف إدارة الزعيم بداية مناقشة تجديد عقد عموري، إلى ما بعد عودته إلى التدريبات الجماعية.
ويغيب اللاعب الإماراتي حالياً عن التواجد مع الفريق بسبب التأهيل من إصابة قطع الرباط الصليبي التي تعرض لها مع بداية الموسم.
📉- فهد المولد خلال آخر 4⃣ مباريات في الدوري السعودي.— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019
سجل ⚽️⚽️⚽️
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إدارة الزعيم تنتظر موقف اللاعبين الأجانب، في ظل احتمالات لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق الموسم المقبل.
ولا يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل تنتظر أيضاً معرفة قرار المدرب حيال موقفه من اختيار اللاعب من عدمه.الاتحاد يعول على التاريخ والرائد يبحث عن فوزاً تاريخياً
يُذكر أن عموري قد أقترب بشكل كبير من العودة للتدريبات، بعدما نجح في تخطي مرحلة كبيرة من التأهيل الطبي.