إدارة الهلال تصرف النظر عن التعاقد مع كاريلو بسبب بنفيكا

إدارة نادي الهلال أوقفت مفاوضاتها بشكل نهائي مع نادي بنفيكا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل قد حسمت موقفها تجاه اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو، عقّب العديد من التقارير التي تحدثت عن مستقبل اللاعب.

وقالت التقارير أن إدارة نادي الهلال أوقفت مفاوضاتها بشكل نهائي مع نادي بنفيكا بخصوص شراء ما تبقى من عقد المحترف البيروفي أندري كاريلو.

الفترة الماضية شهدت حالة جدل حول مصير اللاعب خاصة في ظل رغبة أكثر من نادي التعاقد مع اللاعب منهم النصر السعودي والدحيل القطري وفلامنجو البرازيلي بخلاف عرض الهلال.

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التقارير أشارت إلى أن إدارة الزعيم قررت صرف النظر عن اللاعب بسبب مغالاة النادي البرتغالي الذي طلب مبلغاً وصف بالتعجيزي.

صحيفة "الشرق الأوسط" قالت أن إدارة بنفكيا طلبت 20 مليون يورو، وهو مبلغ لن يتم دفعه من قبل الإدارة الهلالية الجديدة، لأنه يفوق قيمة اللاعب التسويقية بكثير.

يُذكر أن تقارير صحفية برازيلية قالت أن نادي فلامنجو يرغب في ضم اللاعب بناء على رغبة المدير الفني السابق للهلال جورج جيسوس.