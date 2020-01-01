إدارة الهلال تستهدف تجديد عقدي جوميس وكارلوس إدواردو

من المنتظر أن يتم تمديد عقديهما اللذين سينتهيان بالتزامن مع نهاية الموسم الرياضي الحالي

أكدت تقارير صحفية سعودية استقرار إدارة نادي الهلال على تجديد عقدي الثنائي بافتيمبي جوميس وكارلوس إدواردو من أجل استمرارهم مع الفريق.

صحيفة الشرق الأوسط بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم تعمل حاليًا على تجديد عقد الثنائي الفرنسي بافتيمبي جوميس والبرازيلي كارلوس إدواردو.

ومن المنتظر أن يتم تمديد عقديهما اللذين سينتهيان بالتزامن مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك لسنة أخرى إضافية.

ويُمكن وصف الثنائي بأفضل اللاعبين الأجانب الذين ارتدوا قميص الزعيم خلال السنوات العشر الأخيرة، نظرًا لما قدموه من أداء فني مميز.

ويُعد جوميس هداف الفريق في الموسم الماضي وهذا الموسم، كما ساهم في تتويج الهلال لتحقيق دوري أبطال آسيا وحصل على لقب هداف دوري أبطال آسيا 2019 وأفضل لاعب في البطولة.

فيما يخص البرازيلي إدواردو فيتربع على صدارة الهدافين التاريخين للهلال على صعيد اللاعبين الأجانب وقدم مستويات ممتازة في كأس العالم للأندية وحصل على جائزة الكرة البرونزية في البطولة.

ويأتي هذا القرار عقب التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو والذي يعتمد على الثنائي بشكل أساسي.