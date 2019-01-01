إدارة الهلال تُبقي على محمد الشلهوب موسم إضافي

اللاعب جدد عقده مع الزعيم لمدة موسم إضافي

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل أنها حسمت بقاء اللاعب محمد الشلهوب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

صحيفة "الوطن" السعودية بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب جدد عقده مع الزعيم لمدة موسم إضافي.

ولم تكشف التقارير الصحفية عن القيمة المالية التي توصل إليها المسؤولين لاتفاق رسمي بين اللاعب الإدارة الجديدة للفريق.

وكانت الشكوك تحوم حول مصير الشلهوب عقب نهاية الموسم، حيث لم يحسم اللاعب قرار من الاعتزال أو مواصلة المشوار مع الموج الأزرق.

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ويمتلك الشلهوب مسيرة طويلة مع الهلال، حيث بدأت عام 1998، ونجح في تحقيق العديد من البطولات معه، ومنها الدوري السعودي 7 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، بالإضافة إلى السوبر السعودي مرتين.