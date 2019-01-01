إدارة الهلال تبحث عن مدافع آسيوي بدلاً من الأسترالي ديجينك

هناك العديد من الخيارات أمام الإدارة للتعاقد مع عدة مدافعين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن وجود تنسيق بين إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل والمدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو مدرب الفريق الجديد على الصفقات الجديدة.

التقارير المقربة من الزعيم قالت أن الإدارة تتطلع إلى التعاقد مع مدافع آسيوي يشكل إضافة فنية للكتيبة الزرقاء خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت التقارير أن هناك العديد من الخيارات أمام الإدارة للتعاقد مع عدة مدافعين من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا.

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(📸: IG/c.edu3) pic.twitter.com/kDGCjWdyCx — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 6, 2019

ومن المتوقع أن تتخلى إدارة الزعيم عن المدافع الدولي الأسترالي ميلوش ديجينك، بعدما فشل في إقناع مسؤولي وجماهير الفريق بمستواه الفني.

وترغب إدارة الهلال في دعم الخطف الخلفي للفريق من أجل التواجد رفقة الفريق بالقائمة الآسيوية وقيده قبل الفترة المقبلة.

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يُذكر أن شباك الزعيم استقبلت 33 هدفًا، وهو أكبر عدد تتلقاه طوال مشاركات الفريق في الدوري السعودي الممتاز منذ انطلاقته موسم 1977 – 1976.