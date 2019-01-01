إدارة الهلال الجديد تواجه أزمة تأخر رواتب اللاعبين

تعمل حاليًا على حل هذه الأزمة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال بداية الإدارة الجديدة برئاسة المهندس عبد الله الجربوع في التعامل مع أول أزمة في النادي.

وأشارت التقارير إلى أن النادي يُعاني حاليًا من تأخر الرواتب وتضع الإدارة ذلك في مقدمة اهتماماتها، وتعمل حاليًا على حل هذه الأزمة.

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(📸: @AltaawounFC) pic.twitter.com/6hSMlsDx5A — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 3, 2019

وأوضحت التقارير أن إدارة الزعيم قررت فتح خطوط اتصال مع الهيئة العامة للرياضة لإيجاد حلول عاجلة لتجاوز الأزمة.

الأمير محمد بن فيصل الرئيس السابق لنادي الهلال كان قد تقدم بالاستقالة من رئاسة النادي بسبب سوء النتائج التي عانى منها الفريق.

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وكشف التقارير أن الإدارة المكلفة برئاسة النادي حتى نهاية الموسم تعتبر هذه الأزمة سببًا رئيسيًا لتواضع معنويات اللاعبين في المباريات الأخيرة، والتي شهدت إخفاقًا كبيرًا في بطولتي الكأس والدوري وساهمت في خروج مرير للفريق وبخماسية تاريخية أمام التعاون من نصف نهائي كأس الملك .