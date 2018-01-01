إدارة النصر ترفض بقاء هيلدر وتفاوض سيرجو كونسيساو

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن وجود فئة من جماهير النادي تُطالب بالإبقاء على المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن وجود فئة من جماهير النادي تُطالب بالإبقاء على المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفا.

وترى الفئة التي تدعم بقاء المدرب البرتغالي موقفها بنجاح المدرب البرتغالي المؤقت هيلدر في إعادة الثقة للفريق وتقديم مستويات متميزة.

لكن على الجانب الأخر، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن إدارة النصر لم تضع هذا الأمر ضمن خياراتها. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

كارتيرون يجتمع مع وليد أزارو وأجايي يواصل التأهيل

وبحسب التقارير فأن المفاوضات مازالت قائمة مع عدد من المدربين، أبرزهم البرتغاليان روي فيتوريا وسيرجو كونسيساو.

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن النصراويين قد وصلوا إلى مراحل أخيرة في مفاوضاتهم مع المدرب كونسيساو.

🗓️ حدث في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر 1998.

تأهل #النصر إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى، وذلك بعد فوزه بكأس السوبر الآسيوي😍.

(📸: @AbuJana999 ) pic.twitter.com/efX3tL1Fbg — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 11, 2018

ومن المتوقع أن يعلن النصراويون خلال الأسبوع الحالي إغلاق هذا الملف الشائك بالتوقيع مع أحد الأسماء التي وُضعت بديلة في حال اعتذار البرتغالي جارديم عن تدريب النصر، وهو ما حدث.