إدارة النصر تنتصر على فيتوريا وتوفر مبلغًا ضخمًا

مسلي آل معمر يفوز على فيتوريا أمام فيفا

نجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في كسب الشكوى المرفوعة من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للعالمي، أمام إدارة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتوفر الإدارة مبلغًا كبيرًا.

فيتوريا كان يتولى مهمة تدريب نادي النصر، قبل أن يتم اتخاذ قرارًا بإقالته من منصبه الموسم الماضي، تحديدًا في ديسمبر 2020، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن روي فيتوريا كان قد رفع شكوى إلى "فيفا"، يطلب خلالها الحصول على كامل عقده بالإضافة إلى الشرط الجزائي، وهي المبالغ التي تتجاوز الـ60 مليون ريال.

إدارة نادي النصر رفضت مطالب فيتوريا، مؤكدة على أنه لا يستحق هذا المبلغ قانونيًا، وأنه يستحق فقط مبلغ 4 مليون يورو، كرواتب متأخرة فقط، حتى آخر يوم في عمله مع العالمي.

واستندت إدارة النصر على ثغرة قانونية في عقد فيتوريا المجدد، لم ينتبه إليها محامي المدرب البرتغالي، وهو الأمر الذي أكده "فيفا" في حكمه.

وأشرف على الملف مسلي آل معمر رئيس النصر بنفسه، لأنه متخصص في القانون الرياضي، حيث قام بإجراءات الرد بنفسه على الدعوى، بالتعاون مع مكتب محاماة دولي شهير في قضايا النزاعات داخل "فيفا".

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ويعد حكم غرفة فض المنازعات قابلًا للاستئناف بالمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وإذا ما تم تثبيت الحكم ستوفر إدارة النصر مبلغ أكثر من 40 مليون ريال، كان يطالب بها فيتوريا حسب الشرط الجزائي الموجود في عقده.