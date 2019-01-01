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إدارة النصر تعرض 20 مليون ريال للتعاقد مع هارون كمارا

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إدارة العالمي برئاسة سعود آل سويلم عرضت مبلغ 20 مليون ريال

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة إدارة النصر في التعاقد مع هارون كمارا لاعب نادي القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت التقارير أن إدارة العالمي برئاسة سعود آل سويلم عرضت مبلغ 20 مليون ريال، لنادي القادسية من أجل التعاقد مع اللاعب.

وأضافت التقارير المقربة من إدارة العالمي أن العرض النصراوي لنادي القادسية فقط بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

ولن تكون مهمة التعاقد مع اللاعب سهلة في ظل وجود رغبة العديد من الأندية في ضم المهاجم الشاب، وعلى رأسها نادي الاتحاد.

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يذكر أن القادسية قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن فشل تحقيق الفوز الطلوب على نادي الحزم، في المباراة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيثُ انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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