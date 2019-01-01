إدارة النصر ترفض زيادة عرضها للتعاقد مع هتان باهبري

إدارة العالمي قد رفضت زيادة العرض المقدم للدولي هتان باهبري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية محلية إلى رغبة إدارة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب الدولي السعودي هتان باهبري لاعب نادي الشباب.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي قدمت عرض يصل إلى 4 ملايين ريال سعودي من أجل التعاقد مع اللاعب.

وبحسب التقارير فأن إدارة العالمي قد رفضت زيادة العرض المقدم للدولي هتان باهبري، بعد أن كانت قد قدمت عرضها مقابل التوقيع لثلاثة مواسم. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وتحرص إدارة العالمي على إبرام عديد من الصفقات مع لاعبين سعوديين بغية دعم خطوط الفريق في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى تعويض اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في الصيف المقبل.

🗞️ تقارير صحفية:



ميدو أعطى الضوء الأخضر لعودة تيسير الجاسم لأهلي جدة بعد مطالبة اللاعب بقطع إعارته والعودة للراقي خلال فترة الانتقالات الحالية. pic.twitter.com/C0TjcxGmuC — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 22, 2019

وكانت إدارة النصر قد وقعت رسمياً مع لاعب وسط المنتخب السعودي ونادي الشباب عبدالله الخيبري لمدة أربعة مواسم، مقابل ثلاثة ملايين ريال عن كل موسم.