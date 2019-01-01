إدارة النصر تُخاطب الاتفاق من أجل التعاقد مع محمد الكويكبي

إدارة النصر تستهدف التعاقد مع الكويكبي خلال الصيف المُقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن إدارة الاتفاق تلقت اتصالات من قبل نظيرتها في النصر من أجل التعاقد مع اللاعب محمد الكويكبي.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن إدارة النصر تستهدف التعاقد مع الكويكبي خلال الصيف المُقبل.

وأضافت الصيفة أن اللاعب لا يمانع فكرة الانتقال إلى النصر في حال موافقة النادي على رحيله عن الفريق.

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نادي النصر كان قد أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في التعاقد مع اللاعب لدعم خط وسط الفريق.

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يُذكر أن إدارة نادي النصر قد خاطبت الاتفاق أكثر من مرة للتعاقد مع اللاعب إلا أن إدارة الأخير تمسكت ببقاء اللاعب.