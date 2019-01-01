إدارة النصر تُحفز اللاعبين بمكافأة خاصة لتخطي عقبة الرائد

يطير العالمي لمواجهة نادي الرائد في بريدة

ماجد جزر

قررت إدارة نادي النصر السعودي تحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة الرائد في الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين والتي تُقام مساء اليوم.

ويطير العالمي لمواجهة نادي الرائد في بريدة وبالتحديد على ملعب الملك عبدالله، من أجل حصد نقاط المباراة.

وقالت تقارير أن إدارة العالمي قررت منح اللاعبين مكافأة خاصة من أجل تخطي عقبة الرائد، وخلق حافز إضافي للاعبين.

وتأمل إدارة النصر في تحقيق الفوز بالمباراة والعودة إلى الطريق الصحيح محليًا، نظرًا لأن الفريق يمر بمشوار متذبذب للغاية هذا الموسم ببطولة الدوري السعودي.

النصر يستقبل الرائد بدون أي خسارة في تاريخ مباريات الفريقين بالدوري

وكانت آخر مباريات الفريق بالدوري ضد الأهلي وقد انتهت تلك المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا (0-0)، وبهذه النتيجة فقد ارتقى النصر للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، وبفارق 11 نقاط عن الزعيم، الهلال، المتصدر لجدول ترتيب البطولة، ويتبقى للعالمي مباراة مؤجلة.