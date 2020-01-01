إدارة النصر تُجدد آمال بقاء جونز وموقف بيتروس محسوم

إدارة العالمي نجحت في مفاوضاتها مع لاعب الوسط البرازيلي

قالت تقارير صحفية محلية أن إدارة نادي النصر نجحت في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب وسط الفريق الحالي.

وبحسب صحيفة "الرياض"، فأن إدارة العالمي نجحت في مفاوضاتها مع لاعب الوسط البرازيلي الذي ينتهي عقده مع الفريق قريبًا.

التقارير أكدت أن بيتروس وافق على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين، قبل نهاية عقده بشكل رسمي، من أجل أن يُحافظ الفريق على لاعبه.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العقد وتوقيعه وتوثيقه في الأيام القليلة المقبلة، ومن الممكن أن يكون قبل عودة اللاعب.

وساهم بيتروس بشكل واضح في تحقيق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى بطولة السوبر السعودي، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة النصر.

كما أكدت التقارير أن إدارة النصر ستعيد من جديد مفاوضاتها مع الحارس الأسترالي براد جونز، لبقائه حتى نهاية الموسم.

وكان الحارس الأسترالي قد طلب الحصول على عقد لمدة عام كامل من أجل تمديد تعاقدت مع الفريق.