إدارة النصر السعودي تستهدف التعاقد مع مدرب بنفيكا

بحسب التقارير البرتغالية، فأن إدارة العالمي تستهدف التعاقد مع المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي روي فيتوريا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تحدثت العديد من الصحف البرتغالية حول تحويل بوصلة إدارة نادي النصر السعودي نحو التعاقد مع مدير فني برتغالي جديد من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير البرتغالية، فأن إدارة العالمي تستهدف التعاقد مع المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي روي فيتوريا.

وكانت تقارير محلية مقربة من النصر قد أوضحت أن إدارة النادي ترغب في توحيد المدرسة البرتغالية نظرًا لنجاحها في الجانب التدريبي على مستوى العالم. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وفي الصدد نفسه لوجود هيلدر كريستوفاو المدرب المؤقت الحالي الذي يقوم بدور كبير لتسهيل مهمة التعاقد مع أحد المدربين أبناء جلدته.

التقارير البرتغالية أشارت إلى أن فيتوريا دخل ضمن حسابات إدارة النصر، عقب عدم التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني ليوناردو جارديم مدرب موناكو الفرنسي السابق.

ومن المنتظر أن تصل قيمة العرض النصراوي إلى 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو ما قد يكون مغرياً للمدرب.

يُذكر أن إدارة النصر قد فاوضت المدير الفني ليوناردو جاريدم لفترة طويل جداً، وزار الأخير النادي بالرياض، إلا أنه فضل عدم خوض التجربة.