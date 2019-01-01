إدارة الفيصلي تفتح المزاد على بيع حمدان الشمراني

رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن صفقة اللاعب حمدان الشمراني، مدافع فريق الفيصلي لكرة القدم، ستكون الأكثر جدلاً في الميركاتو الصيفي المقبل بين كبار الأندية السعودية.

تقارير أشارت إلى رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي، وعلى رأسها أندية الهلال والاتحاد والأهلي.

التقارير أكدت أن إدارة فهد المدلج رئيس الفيصلي لا تُمانع رحيل اللاعب، إذا كان العائد المالي مجزيًا على غرار الصفقات التي أبرمتها الموسم الماضي.

📎ريفربليت الأرجنتيني متمسك بالتعاقد مع المدافع التشيلي باولو دياز مدافع الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. pic.twitter.com/XmgeCHxWTE — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 26, 2019

الفيصلي كان قد تعاقد مع الشمراني قادمًا من الأهلي، في 11 يوليو 2018، ليقدم مستويات ممتازة مع العنابي توجها بالظهور في قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم.

وترغب إدارة الفيصلي في حصد أكبر قدر من الفوائد المالية بتسويقها للشمراني، بذات الطريقة التي حدثت مع عبدالعزيز البيشي، الذي أمضت معه قادمًا من الشباب، قبل أن تبيع عقده للاتحاد بأكثر من عشرة ملايين ريال بخلاف حصة اللاعب.

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كما استثمرت إدارة الفيصلي في الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام، بتحويلهما إلى النصر بما يقارب 12 مليونا بخلاف حصة اللاعبين.