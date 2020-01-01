إدارة الشباب تبدأ التخطيط للموسم الجديد بعد ضم بانيجا

من أجل إعادة الفريق لمنصات التتويج

يبدو أن إدارة نادي الشباب السعودي قد بدأت التخطيط للموسم الجديد من الآن، من أجل إعادة الفريق لمنصات التتويج.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس الشباب خالد البلطان بدأ العمل من الآن للموسم المقبل من ناحية التعاقدات الأجنبية والمحلية.

وتسعى الإدارة الشبابية جدياً للدخول بشكل قوي للمنافسة على تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

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وأكدت الصحيفة أن إدارة الليوث دخلت في مفاوضات جادة مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الشبابي ابتداء من الموسم المقبل.

أحد أبرز أهداف الفريق الشبابي تتمثل في التعاقد مع إيفر بانيجا لاعب المنتخب الأرجنتيني، والذي كان هدفًا للفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

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يذكر أن عدداً من اللاعبين الأجانب بصفوف نادي الشباب في هذا الموسم لا يجد الرضا التام من قِبل إدارة النادي وكذلك الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس جارسيا.