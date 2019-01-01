إدارة الجزيرة توافق على بيع علي مبخوت للاتحاد في حالة واحدة

وجود رغبة لدى إدارة العميد في التعاقد مع المهاجم الدولي الإماراتي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إماراتية وجود موافقة من قبل إدارة نادي الجزيرة الإماراتي على رحيل اللاعب علي مبخوت في حالة وصول عرض رسمي من إدارة نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع اللاعب.

العديد من التقارير الصحيفة السعودية أكدت وجود رغبة لدى إدارة العميد في التعاقد مع المهاجم الدولي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

التقارير أشارت إلى أن مسؤولو الجزيرة لا يمانعوا رحيل اللاعب في حالة وصول عرض مادي مقبول بالنسبة لإدارة فخر أبوظبي.

ناصر الشمراني انتهى عقده مع #الاتحاد بنهاية مباراة #الوحدة الإماراتي، هل تتمنى تواجده في قائمة العميد الموسم المقبل؟ pic.twitter.com/5yxa1v2Jc7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 22, 2019

ويُعد علي مبخوت أحد أشهر وأبرز اللاعبين في الكرة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، وقدم مردود طيب مع الأبيض الإماراتي في كأس آسيا التي أقيمت على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

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يُذكر أن نادي الاتحاد كان قد تأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا وينتظر الفائز من المباراة التي ستجمع بين مواطنه النصر ونظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني في ختام منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات للمسابقة.