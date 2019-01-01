إدارة الجزيرة الإماراتي تُجدد عقد الثنائي سالم راشد وزايد العامري

أصدر النادي بيانًا رسميًا عبرت فيه عن أمنيتها التوفيق للاعبين مع الفريق في السنوات المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأت إدارة نادي الجزيرة الإماراتي في الحفاظ على قوام الفريق الأساسي وتحركت لتجديد عقد الثنائي سالم راشد وزايد العامري.

وأعلن النادي عبر حساباته الرسمية تجديد عقد الثنائي الظهير الأيسر سالم راشد، والمهاجم زايد العامري، لمدة خمس سنوات، اعتباراً من الموسم الحالي حتى موسم 2024.

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🔗 https://t.co/CafHUfF3na pic.twitter.com/7UKTSAtt2L — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019

وعبر الموقع الرسمي أصدر النادي بيانًا رسميًا عبرت فيه عن أمنيتها التوفيق للاعبين مع الفريق في السنوات المقبلة.

وكان اللاعبان قد حصلا على فرصة المشاركة بقرار من الجهاز الفني، خصوصاً الظهير الأيسر سالم راشد، الذي شارك مع الفريق بصفة أساسية منذ الموسم الماضي.

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يُذكر أن نادي الجزيرة يتواجد حاليًا في المركز الرابع قبل الجولة الأخير من دوري الخليج العربي برصيد 45 نقطة، ويواجه نادي النصر في المباراة المقبلة.