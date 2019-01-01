إدارة الاتفاق تُجبر حسين السيد على العودة رغم انتهاء الإعارة

الاتفاق كان قد تعاقد مع السيد قادمًا من نادي الأهلي المصري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية توجيه إدارة نادي الاتفاق السعودي خطابًا إلى اللاعب حسين السيد من أجل العودة إلى تحضيرات الفريق مع بداية الموسم.

وطالبت إدارة الاتفاق بالعودة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بدءًا من 24 يونيو الجاري، موعد بدء تحضيرات الموسم المقبل.

الاتفاق كان قد تعاقد مع السيد قادمًا من نادي الأهلي المصري في يناير 2018، لموسم ونصف الموسم، بنظام الإعارة من الأهلي المصري ناديه.

ويأتي هذا الأمر ليتناقض مع قرار الإدارة بإبلاغ اللاعب عدم رغبتها في التجديد له، عقب انتهاء الإعارة بشكل رسمي.

الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع لاعب الفيصلي

اللاعب ينتهي عقده مع الاتفاق في 29 يونيو، بعد بدء التحضيرات بـ 5 أيام، ولكن إدارة النادي متمسكة بقدوم اللاعب لتجنب تطبيق اللوائح الداخلية عليه.

إدارة القادسية رفضت التخلي عن خالد الغنام لاعب الفريق والمتألق مع المنتخب السعودي تحت 20 عاماً بعد اهتمام نادي كراكوفيا البولندي باللاعب. pic.twitter.com/w2Lhgy839N — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 1, 2019

يُذكر أن صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن اللاعب تقبل الخطاب، وقرر العودة إلى الدمام في الموعد المحدد، التزامًا بالعقد.