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إدارة الاتحاد تصرف النظر عن المغربي يونس بلهندة

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طالب اللاعب بمبلغ 6 ملايين یورو، ليصل مجمل الصفقة 16 مليون يورو

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد صرف إدارة النادي النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة لاعب نادي جلطة سراي التركي.

ويأتي تغيير وجهة نظر مسؤولي الاتحاد بسبب مبالغة إدارة النادي التركي في قيمة الصفقة، حيث طالبت بمبلغ 10 ملايين يورو.

كما طالب اللاعب بمبلغ 6 ملايين یورو، ليصل مجمل الصفقة 16 مليون يورو ، أي ما يُقارب 80 مليون ريال سعودي.

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وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت حالة جدل كبيرة في المفاوضات بين اللاعب المغربي وإدارة ناديه التركي، حيث يمتلك العديد من العروض.

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واكتفت الإدارة الاتحادیة بالاتفاق مع المدرب بیلیتش بالصفقات الخارجية الحالية، وتحولت البوصلة لإنهاء صفقات محلية وفقاً لحاجة الفريق.

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