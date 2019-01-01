إدارة الاتحاد تصرف النظر عن المغربي يونس بلهندة

طالب اللاعب بمبلغ 6 ملايين یورو، ليصل مجمل الصفقة 16 مليون يورو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد صرف إدارة النادي النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة لاعب نادي جلطة سراي التركي.

ويأتي تغيير وجهة نظر مسؤولي الاتحاد بسبب مبالغة إدارة النادي التركي في قيمة الصفقة، حيث طالبت بمبلغ 10 ملايين يورو.

كما طالب اللاعب بمبلغ 6 ملايين یورو، ليصل مجمل الصفقة 16 مليون يورو ، أي ما يُقارب 80 مليون ريال سعودي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت حالة جدل كبيرة في المفاوضات بين اللاعب المغربي وإدارة ناديه التركي، حيث يمتلك العديد من العروض.

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#أحد سيختار بين الحارسين المصريين عصام الحضري وشريف إكرامي، لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية. pic.twitter.com/dHGV76lbr6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 16, 2019

واكتفت الإدارة الاتحادیة بالاتفاق مع المدرب بیلیتش بالصفقات الخارجية الحالية، وتحولت البوصلة لإنهاء صفقات محلية وفقاً لحاجة الفريق.