إدارة الاتحاد تصدم كريم الأحمدي نهاية الموسم

يتدرب الثلاثي المكون من الأحمدي والأرجنتيني ليوناردو خيل والبرازيلي برونو أوفيني، سويًا بحكم سكنهم في مجمع واحد

كشفت تقارير صحفية محلية عن تخطيط إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لعدم تجديد عقد لاعب الوسط المغربي المخضرم كريم الأحمدي.

وبحسب مصادر صحيفة "البلاد" فأن إدارة العميد ترغب في الإطاحة به بسبب تقدمه في السن، حيث يبلغ من العمر 35 عامًا.

المزيد من الفرق

ومن المنتظر أن يحسم المدرب البرازيلي فابيو كاريلي القرار النهائي، حيث ستستشيره الإدارة في بقاء الأحمدي من عدمه.

وتعافى الأحمدي من تمزق في العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة مع الاتحاد منذ 29 فبراير الماضي؛ حيث لم يخض مباراتي الحزم والوحدة في الجولتين الأخيرتين.

ويتدرب الثلاثي المكون من الأحمدي والأرجنتيني ليوناردو خيل والبرازيلي برونو أوفيني، سويًا بحكم سكنهم في مجمع واحد.

ويتابع المدرب كاريلي جميع لاعبي الاتحاد عبر تطبيق الواتساب؛ حيث ألزمهم بإرسال تقرير يومي عن التمارين والوزن للوقوف على مدى التزامهم بالبرنامج المعد لهم خلال فترة التوقف.

السومة يُحافظ على لياقته بـ100 ألف ريال والاتحاد يصدم الأحمدي - عناوين الصحف السعودية 25 مارس

يُذكر أن قرار رحيل الأحمدي عن الاتحاد قد يصنع حالة جدل كبيرة، حيث اللاعب ضمن أفضل المحترفين في النادي خلال الفترة الأخيرة.