إدارة الاتحاد تسعى لإنهاء أزمة جديدة بطلها جروهي

هل تتفجر أزمة جديدة بالاتحاد؟

ينتظر البرازيلي جروهي، المحترف في صفوف الاتحاد، تسلم دفعة مستحقة من جانب إدارة ناديه، متأخرة منذ أشهر عدة من عقده، الذي وقعه منذ يناير 2019، لمدة 3 أعوام ونصف.

جروهي واصل تدريباته مع الاتحاد، بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي تعرض له مؤخرًا، استعدادًا لاستكمال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن جروهي ينتظر الحصول على مبلغ 8 ملايين ريال، وذلك لتفادي تفجر أزمة بينه وبين إدارة ناديه، برئاسة أنمار الحائلي.

وتسعى إدارة الاتحاد برئاسة الحائلي، لإنهاء هذا الملف، خوفًا من تفاقم أزمة جديدة قد تسبب في عدم استقرار الفريق، بعد العديد من الأزمات، آخرها أزمة فهد المولد.

الهلال بالصدارة والنصر بمركز متأخر - أكثر الأندية إنفاقًا للأموال بالموسم

وكان فهد المولد قد خرج من معسكر الاتحاد المقام في أبها، اعتراضًا منه على عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، والتي تبلغ 20 مليون ريال، قبل عودة مرة أخرى، بعد تدخل عدد من الاتحاديين في الأمر.

ويقيم الاتحاد معسكرًا في مدينة أبها حاليًا، حيث سيلعب ثاني مبارياته الودية أمام فريق ضمك مساء يوم السبت المقبل، حيث يسعى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، قبل العودة إلى جدة.