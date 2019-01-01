إدارة الاتحاد تسعى لتوقيع مخالصة لويس خمينيز دون أزمات

تعاقدت مع اللاعب في شهر يوليو الماضي قادمًا من نادي باليستينو التشيلي،

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد قررت محاولة إنهاء مستحقات اللاعب التشيلي لويس خمينيز دون أزمات بعد قرار التخلي عن اللاعب.

إدارة الاتحاد كانت قد تعاقدت مع اللاعب في شهر يوليو الماضي قادمًا من نادي باليستينو التشيلي، بطلب من المدير الفني لويس سييرا، إلا إنه لم يُقنع الجماهير والإدارة.

التقارير كشفت إن إدارة النادي برئاسة إنمار الحائلي تسعى لتسوية مخالصة مالية مع اللاعب عن طريق منحه رواتب الثلاثة أشهر المقبلة وتوقيع مخالصة مالية.

وكان اللاعب قد عبر عن شعوره بالإحباط عقب قرار الإدارة بالتخلي المفاجئ عنه، وبالتحديد بعد خسارة الفريق أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

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وخاض اللاعب البالغ 35 عاماً والذي يحمل جوازاً فلسطينياً، 6 مواجهات مع نادي الاتحاد قبل أن تُقرر الإدارة إنهاء مشواره سريعًا.