إدارة الاتحاد تُخطط للإطاحة بكارلوس فيلانويفا في يناير

تعرض اللاعب التشيلي لحالة هجوم كبيرة من بعض جماهير العميد

أشارت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي أن هناك نية لدى إدارة النادي التخلي عن اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وتعرض اللاعب التشيلي لحالة هجوم كبيرة من بعض جماهير العميد مؤخرًا عقب هبوط مستواه الفني بشكل واضح خلال المباريات.

صحيفة "الوطن" أشارت بحسب مصادرها إلى أن اللاعب قد يرحل عن الفريق خلال يناير المُقبل، وطالبت المدير الفني محمد العبدلي مدرب الفريق الحالي بعدم الدفع به.

علاقة اللاعب مع إدارة النادي وصلت إلى طريق مسدود بسبب المستوى المهزوز، الذي ظل يقدمه خلال المباريات الماضية.

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وكان فيلانويفا يشارك بشكل أساسي تحت قيادة مواطنه المدير الفني المُقال لويس سييرا، والذي اقالته الإدارة بسبب سوء النتائج.