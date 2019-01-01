إدارة الاتحاد تخطط لتبديل الأجانب في يناير

إدارة النادي برئاسة إنمار الحائلي تستهدف التعاقد على الأقل مع 3 لاعبين خلال يناير المُقبل

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود توجه داخل نادي اتحاد جدة السعودي لإجراء تغييرات كبيرة بقائمة أجانب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

تقارير مُقربة من العميد أشارت إلى أن إدارة النادي برئاسة إنمار الحائلي تستهدف التعاقد على الأقل مع 3 لاعبين خلال يناير المُقبل، من أجل تقديم إضافات فنية للفريق.

التعاقد مع مهاجم سوبر يأتي على رأس أولويات إدارة الاتحاد، حيث سيكون الهدف الأول هو التعاقد مع مهاجم أجنبي قادر على اقتناص أنصاف الفرص والتسجيل منها.

كما من المنتظر أن يتم التعاقد مع صانع ألعاب وآخر محور دفاعي، فيما ستتم مناقشة الجهاز الفني الجديد تحت قيادة الهولندي تين كات.

جروس يُحذر لاعبي الأهلي من التراخي أمام الجندل

يُذكر أن إدارة الاتحاد أعلنت تعاقدها مع المدير الفني تين كات من أجل قيادة الفريق خلفًا للمدير الفني المُقال لويس سييرا.