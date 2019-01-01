إدارة الاتحاد تُحفر اللاعبين بمكافآت خاصة قبل مواجهة الفيصلي

إدارة العميد تعمل على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لهم

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد رغبة الإدارة في تحفيز اللاعبين نفسيًا من أجل تحقيق عودة قوية في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

التقارير قالت أن إدارة العميد تعمل على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لهم في حال حصدهم نقاط المباراة وذلك في إطار الدعم المعنوي والنفسي للاعبين الذي تعمل عليه.

ويستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة من العيار الثقيل، عندما يحل الفيصلي ضيفًا على الاتحاد في المباراة التي تُقام ضمن الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الاتحاد كان قد حقق انتصارًا غاليًا على الاتفاق خارج الديار، بهدفين مقابل هدف، ليبدأ بذلك المدرب الهولندي تين كات رحلته مع العميد بنصر على فريق قوي وبأداء كان مقنعًا للغاية.

في إطار أخر، يواصل البرازيلي جوناس دي سوزا برنامجه اللياقي تأهباً لمشاركة زملائه التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وينتظر أن يبدأ الهولندي كات اليوم في وضع ملامح منهجيته التكتيكية للمباراة بعد وقوفهم على جاهزية لاعبين، وكذلك اللاعبون الدوليون العائدون للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، يتقدمهم فواز القرني أفضل حارس في «خليجي 24» وزياد الصحافي وعبد الإله المالكي وعبد العزيز البيشي وأمين بخاري وسعود عبد الحميد حيث ينتظر أن يتقدموا قائمة الفريق أمام الفيصلي.