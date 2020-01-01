إدارة الاتحاد تُحذر اللاعبين من مواجهة الحزم

شددت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أحمد كعكي على ضرورة مواصلة الانتصارات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تحذير إدارة العميد للاعبين خلال الاجتماع الذي تم بين مسؤولي النادي واللاعبين قبل بداية تدريبات أمس، من أجل مواصلة التحفيز.

ويلتقي نادي الاتحاد أمام الحزم مساء اليوم في منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتأتي هذه الخطوة من الإدارة للتنبيه على نقطة مهمة ترتكز على حساسية مباراة الفريق أمام الحزم، حيث يمتلك المنافس نفس الرصيد من النقاط الذي يملكه العميد.

ويُمثل الفوز بهذه المواجهة دافعًا كبيرًا للاعبين من أجل الابتعاد خطوة جديدة عن شبح الهبوط، خاصة بعد النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق في مواجهة الشباب في الجولة الماضية.

في سياق أخر، واصل قائد الفريق اللاعب كريم الأحمدي برنامجه العلاجي بمقر النادي بعد أن أظهرت التقارير الطبية حاجته لراحة مبدئية أسبوعين بسبب تعرضه لشد في العضلة الخلفية.

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهتين أمام الحزم والوحدة والعودة في المواجهة المنتظرة للفريق أمام الشباب في ذهاب نصف نهائي بطولة الأندية العربية 16 مارس الجاري.