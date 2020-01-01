إدارة الاتحاد تبدأ التحرك للتخلص من الصفقة الكابوس

أحقية نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في فسخ عقد ألكسندر

أكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الاتحاد تدرس حاليًا التخلص من المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش بعد الاعتقال في بلاده.

وقالت صحيفة "الشرق الاوسط" بحسب مصادرها أن اللاعب أصبح مهدداً بالرحيل رسمياً من نادي الاتحاد عن طريق فسخ التعاقد عقب صدور حكم بالحبس في منزله لمدة 3 أشهر.

وكشفت تقارير صحافية صربية، عن أحقية نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في فسخ عقد ألكسندر، بعد واقعة اعتقاله في موطنه.

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بريجوفيتش كان غادر رفقة زملاءه مركز الشرطة بعد دفع غرامة مالية، لكنه وُضع تحت الإقامة الجبرية في منزله لمدة 3 أشهر، إذ ستستمر التحقيقات معه خلال الفترة القادمة.

وقد يكون هذا الأمر في صالح نادي الاتحاد من أجل التخلص من اللاعب، المتبقي في عقده موسمين ونصف، وإجمال مستحقات تصل إلى 18 مليون يورو.

وكان بريجوفيتش صاحب الـ29 عاماً قد وقع لصفوف العميد في يناير 2019، قادماً من باوك اليوناني، بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف الموسم.

وتسبب سوء أداء المهاجم الصربي في خروجه من حسابات مدرب الاتحاد تين كات في وقت سابق، بعدما شارك في 12 مباراة مع نادي الاتحاد بالموسم الحالي في جميع المسابقات (10 في الدوري السعودي و2 في كأس الملك)، أحرز خلالها هدفاً وصنع 3 أخرى.