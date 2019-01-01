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إدارة الاتحاد ترفع عرضها للتعاقد مع يونس بلهندة

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إدارة العميد أبلغت وكيل اللاعب المغربي برفع العرض إلى خمسة ملايين يورو

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد السعودي عن رفع مسؤولي النادي عرضهم للتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي يونس بلهندة.

وبحسب التقارير فأن إدارة العميد أبلغت وكيل اللاعب المغربي برفع العرض إلى خمسة ملايين يورو.

وكانت إدارة الاتحاد قد عرضت من قبل على اللاعب أربعة ملايين يورو "، مما يعني زيادة العرض مليون يورو" من أجل التعاقد معه إثر رفض نادي جلطة سراي التركي العرض الأول.

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وبحسب تقارير صحفية تركية، فأن إدارة الاتحاد أصبحت قريبة من ضم اللاعب، خاصة وأنه خرج من حسابات المدير الفني للفريق.

في سياق آخر، أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، أن الإصابة التي تعرض لها في مران أمس بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في التدريبات المقبلة تأهبا لمواجهة الاتفاق في الجولة الـ16 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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