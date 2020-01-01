إدارة الأهلي تُبلغ المحترفين بموعد العودة إلى جدة

الجهاز المشرف على كرة القدم في الفريق الأول أبلغ جميع اللاعبين المحترفين بمن فيهم العناصر الأجنبية بأهمية الوجود في جدة

بدأت إدارة النادي الأهلي السعودي التخطيط لعودة الفريق إلى التدريبات خلال الفترة المُقبلة تحسبًا لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن الجهاز المشرف على كرة القدم في الفريق الأول أبلغ جميع اللاعبين المحترفين بمن فيهم العناصر الأجنبية بأهمية الوجود في جدة نهاية يونيو المقبل.

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وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة الراقي في حال تأكد استئناف منافسات الموسم الرياضي الحالي منتصف شهر أغسطس المقبل.

وينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصول على الضوء الأخضر من قبل وزارة الرياضة والصحة السعودية لاستئناف النشاط الرياضي بعد تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية بقرار من قبل وزارة الرياضة منتصف شهر مارس الماضي، لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويبحث رئيس الأهلي عبد الإله مؤمنة حاليًا لإعداد خطة عاجلة لاستعادة الجهاز الفني للفريق ولاعبيه الأجانب الموجودين خلال هذه الأيام في خارج المملكة، بالتنسيق مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش.

وبحسب التقارير فأن رئيس النادي توصل إلى اتفاق مع المدير الفني من أجل إقامة معسكر تدريبي في محافظة الطائف لاحتضان مرحلة الإعداد قبل عودة المنافسات.

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يُذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة.