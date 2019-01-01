إدارة الأهلي السعودي تُفاضل بين كاريلي وألونسو لقيادة الفريق

دخلت إدارة الراقي في مفاوضات مع الثنائي

ماجد جزر فيسبوك تويتر

أكدت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الأهلي انحصار خيارات المدير الفني الجديد للفريق حول خيارين فقط وهما المدربين الأوروجوياني دييجو ألونسو والبرازيلي فابيو كاريلي.

ودخلت إدارة الراقي في مفاوضات مع الثنائي من أجل معرفة طلبات كل مدير فني المادية للاستقرار على أحدهما لقيادة الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت إقالة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بسبب سوء النتائج، وحل بدلاً من المدرب الوطني صالح المحمدي بشكل مؤقت.

ويأتي الاستقرار على هذا الثنائي عقب تعذر التعاقد مع السويسري كريستيان جروس نظير عدم رده على العرض رغم الاجتماع معه في دبي وتقديم مبلغ 2.4 مليون دولار.

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ومن المتوقع أن تشهد الأيام المُقبلة حسم ملف المدير الفني لرغبة مسؤولي النادي في الاستقرار الفني وإعادة الفريق للطريق الصحيح.