إدارة الأهلي السعودي تُجدد عقد عبد الفتاح عسيري
ماجد جزر فيسبوك تويتر
نجحت إدارة النادي الأهلي في تجديد عقد صانع الألعاب عبدالفتاح عسيري لموسمين مقبلين ليستمر بذلك أهلاوياً حتى فبراير 2021.
وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.
ورجحت العديد من التقارير عودة اللاعب من جديد إلى ناديه السابق الاتحاد الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.
وكانت التجديد مع عسيري قد ساهم في التكفل بها رئيسا النادي السابقين الأمير فهد بن خالد وماجد النفيعي إضافة إلى عضو الشرف الدكتور ياسر محروس.
توقعاتك لنتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام لبنان في كأس آسيا؟ 🇸🇦
( 📸: @SaudiNT ) pic.twitter.com/z10qvVf1l5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 11, 2019
وتستهدف إدارة الأهلي الحفاظ على جميع اللاعبين المحليين من أجل عدم وجود أزمة في قائمة الفريق الآسيوية التي ستشهد قيد 4 لاعبين أجانب فقط.