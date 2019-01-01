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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

إدارة الأهلي لا تتعجل في حسم بديل بابلو جويدي

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تشهد العديد من الخيارات ومنها الأوروجوياني جورج فوساتي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تدرس إدارة النادي الأهلي السعودي حالياً العديد من السير الذاتية من أجل التعاقد مع مدير فني، ليحل بدلاً للمدير الفني التشيلي بابلو جويدي.

تقارير مقربة من الأهلي أشارت إلى أن قائمة المرشحين على طاولة مسؤولي النادي، تشهد العديد من الخيارات ومنها الأوروجوياني جورج فوساتي.

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كما يبرز اسم المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أشارت وسائل إعلام كرواتية عدة خلال الساعات الماضية إلى تلقيه عرضاً عاجلاً من النادي الأهلي.

مسؤولي النادي الأهلي يخططون للتعاقد مع مدير فني على مستوى الطموحات بالنسبة لهم على جميع الأصعدة سواء الفنية أو من ناحية التعامل مع اللاعب.

ويُقدم الأهلي تحت قيادة جويدي مستويات متذبذبة سواء في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ودع الفريق المنافسات فيها من دور الـ16 للمسابقة على يد فريق الوحدة.

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