إحصائية تعني الهبوط دون الحاجة لعقوبات.. مانشستر سيتي على صفيح ساخن!

مانشستر سيتي في موقف صعب...

يعاني مانشستر سيتي، بشكل واضح هذا الموسم وكان آخر جزء في تلك المعاناة الخسارة أمام توتنهام برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وواصل مانشستر سيتي، سلسلة هزائم مستمرة وللمباراة الخامسة على التوالي تفشل كتيبة بيب جوارديولا، في تذوق طعم الانتصار، بعد الخسارة من توتنهام نهاية أكتوبر الماضي، في كأس الرابطة الإنجليزية.

وبعد خسارة اليوم، وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مانشستر سيتي، أصبح أول فريق حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يخسر خمس مباريات على التوالي في كافة المسابقات منذ تشيلسي في عام 1956.

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وقبل 86 عامًا، تعرض مانشستر سيتي لنفس الموقف، عندما كان بطلًا للدوري الإنجليزي، وفي موسم 1937-38، خسر خمس مباريات على التوالي، ليهبط في نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الثانية، بعد عام واحد من تحقيقه لقبه الأول في مسيرته.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لاستضافة فينورد، مساء الثلاثاء القادم في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج إلى ملعب آنفيلد، ليواجه ليفربول، في قمة الكرة الإنجليزية، يوم الأحد القادم.