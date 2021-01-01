إجماع على تعرض ريال مدريد لـ"ظلم" تحكيمي في مباراة إلتشي

للمرة الثانية تواليًا..

لم يسلم فيجيورا فاسكيز، حكم مباراة ريال مدريد وإلتشي، من الانتقادات الحادة على خلفية ما وصفه عشاق النادي الملكي بـ"ظلم" بيّن منه لكتيبة زين الدين زيدان.

وكان ريال مدريد قد طالب بالتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 55 على إثر قيام أحد مدافعي إلتشي بعرقلة سيرخيو راموس أثناء كرة عرضية، إلا أن الحكم لم يلتفت لهذه المطالب.

صحيح أن الريال في النهاية فاز بهدفين لهدف وظفر بالثلاث نقاط، لكن ذلك لم يمنع المحللين التحكيمين وكذلك جمهور الأبيض من البحث خلف من فيجيروا فاسكيز بألفريدو دي ستيفانو.

البداية كانت من أنديار أوليفر، الخبير التحكيمي براديو ماركا والذي قال عن لقطة راموس "إنها ركلة جزاء، ماركون يمسك بذراع راموس بوضوح شديد".

أما إيتور، خبير تحكيمي آخر، فقال عن اللقطة أيضًا "إنها ركلة جزاء واضحة للغاية لمصلحة راموس، من الغريب أن الحكم لم يحتسبها".

فيما كان التعليق الناري الذي حمل في طياته هجومًا شرسًا على الحكم من قبل أسطورة الريال السابق، روبيرتو كارلوس، والذي قال "لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة فضيحة أخرى للحكم".

ووجبت الإشارة هنا إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رفض الانخراط في مهاجمة التحكيم على هذه اللقطة، واكتفى بالتأكيد على احترامه وتفهمه لموقف فاسكيز.

الجدير بالذكر أن هيرنانديز هيرنانديز حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي رفض احتساب ركلة جزاء من لمسة يد على المدافع فيليبي للريال، ما جعله عرضة لهجوم قوي جدًا من الإعلام الأبيض.