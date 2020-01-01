إجراءات صارمة من برشلونة تجاه سواريز وديمبيلي

كورونا كان له تأثير..

سيتم التعامل مع الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، لاعبي برشلونة، بصورة خاصة للغاية لضمان عودتهما من الإصابة في وقت قريب وبتعافي كامل، وذلك وفقًا لتأكيدات صحيفة موندو ديبورتيفو.

وكان سواريز قد أصيب في مطلع العام الحالي واضطر للخضوع لعملية جراحية في غضروف الركبة، وكان مقررًا أن يعود مرة أخرى إلى الملاعب في شهر مايو الحالي.

في الوقت نفسه فإن ديمبيلي أصيب في نوفمبر الماضي ثم تفاقمت إصابته وخضع لعملية هو الآخر، ليتأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم وتقرر الإدارة حذفه من قائمة النادي وشراء مارتن برايثوايت وإحلاله محله.

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وبحسب التقارير، فإن النادي سيطبق ضوابط صارمة وبروتوكول مراجعات من اليوم الأربعاء لمعرفة تطور الثنائي في عملية التعافي وتحديد تاريخ العودة النهائية لهما للملاعب.

النشاط الكروي في إسبانيا متوقف بسبب فيروس كورونا، مما كان له آثار على عملية تعافي سواريز وديمبيلي خصوصًا وأن كليهما كان بعيدًا عن النادي وفي منزله، ويسعى برشلونة للتأكد من أن كل شيء سار على ما يرام من خلال إجراء فحوصات استثنائية في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يعود النادي الكتالوني مرة أخرى إلى التدريبات عبر ثلاث مراحل في الفترة المقبلة قبل استئناف الدوري الإسباني المرجح أن يحدث في منتصف شهر يونيو المقبل.

في كل الأحوال، فإن ديمبيلي قد خسر فرصة التواجد رفقة برشلونة فيما تبقى من مباريات محلية هذا الموسم بعد إحلال برايثوايت محله، بينما يضع كيكي سيتين آماله على تعافي سواريز كالمتوقع حتى يتسنى له مساعدته في صراع لقب الليجا مع ريال مدريد.

