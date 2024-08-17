بعد مشاركته أمام ليفربول.. رقم تاريخي للعراقي علي الحمادي في الدوري الإنجليزي!

ماذا فعل نجم إبسويتش؟

شارك العراقي علي الحمادي لمدة 16 دقيقة فقط من مواجهة ليفربول وإبسويتش تاون اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل الحمادي في الدقيقة 74 على حساب زميله ليام ديلاب، من أجل تنشيط هجوم إبسويتش، الذي كان متأخرًا بثنائية نظيفة، لكنه لم يتمكن من تغيير النتيجة.

ورغم أن الحمادي فشل في إنقاذ فريق، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز من الخسارة الأولى، إلا أنه أصبح أول لاعب عراقي على الإطلاق يشارك في تاريخ البريميرليج.

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وخلال دقائق مشاركته، أرسل الحمادي تمريرتين فقط بنسبة نجاح 100%، وقام بـ4 التحامات ناجحة (من أصل 6)، ولم يقدم أي مساهمة هجومية، بينما وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

يشار إلى أن إبسويتش تاون تعاقد مع الحمادي في يناير الماضي قادمًا من ويمبلدون الذي يشارك بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، ليصبح أول لاعب عراقي في التاريخ يشارك في دوري الشامبيونشيب.