فيديو | "صينية مشاوي" .. حارس مرمى البحرين يحتفل بالصعود لنهائي خليجي 26

حارس البحرين يحتفل بالتأهل للنهائي على طريقته

احتفل إبراهيم لطف الله حارس مرمى البحرين، بالتأهل إلى نهائي كأس الخليج "خليجي 26"، وذلك بصينية مشاوي من أحد المطاعم المشهورة بالكويت.

المنتخب البحريني تأهل إلى نهائي خليجي 26، بعد الفوز على الكويت بهدف دون رد في مباراة نصف النهائي، ليواجه منتخب عمان بالنهائي الذي تفوق على السعودية.

وانتشر مقطع فيديو لحارس البحرين، وهو يحمل صينية عليها مشاوي من مطعم كويتي شهير، خارج فندق إقامة بعثة فريقه، قبل المباراة النهائية.

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ورغم تألقه، إلا أن حارس البحرين تلقى العديد من الانتقادات بسبب وزنه الزائد، حيث خرج بتصريحات عقب مباراة الكويت قائلًا: "لا يهمني الانتقادات الأهم وصولنا للنهائي".

ويعد لطف الله أحد أهم العناصر في صفوف منتخب البحرين، حيث نجح في التصدي لفرصتين محققتين أمام الكويت، ليقود منتخب بلاده للنهائي الخليجي.